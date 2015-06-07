النيابة تقرر حبس المتهم بسحل فلاح فى المحلة 4 أيام وضبط وإحضار أبنائه

قرر محمد عبد المنعم لاشين مدير نيابة مركز المحلة بإشراف أحمد نجيب رئيس النيابة حبس المتهم السيد الجعفرى فلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار أبنائه الثلاثة "علاء" و"وليد"، و"عمرو" و2 آخرين فى واقعة سحل المواطن أحمد بيومى بقرية السجاعية مركز المحلة وتمزيق جسده بالأسلحة البيضاء لخلافات سابقة بينهم، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث لبيان دور محمد الجعفرى خفير من قوة مركز شرطة المحلة ابن عم المتهمين لبيان عما إذا حرض على الواقعة.

وكانت قرية السجاعية التابعة لمركز المحلة قد شهدت جريمة بشعة، إثر قيام فلاح وأبنائه باستئجار 2 بلطجية، لمشاركتهم فى سحل فلاح يدعى أحمد بيومى لخلافات سابقة بينهم.

قام المتهمون باستدراج المجنى عليه أثناء توجهه لزيارة نجلته، وقاموا بضربه بالأسلحة البيضاء والشوم، وحاولوا إزهاق روحه، واستوقفوا سائق توك توك بالإكراه وأجبروه على نقل المجنى عليه لمنزلهم، وقاموا بسكب الجاز على المجنى عليه فى محاولة لإشعال النيران به، ولكن تدخل أهالى القرية وتمكنوا من إنقاذه قبل أن تشتعل فيه النيران، وتم نقل المجنى عليه لمستشفى المحلة العام فى حالة سيئة.

انتقل "اليوم السابع"، إلى المستشفى والتقى المجنى عليه أحمد بيومى خلف، وروى تفاصيل الواقعة، حيث قال "أثناء سيرى على طريق المقابر متوجها إلى منزل نجلتى فوجئت بكل من السيد الجعفرى وأبنائه "علاء" و"وليد" و"عمرو" و2 آخرين بالهجوم عليا والاعتداء بالضرب بسيف وأسلحة بيضاء وشوم حتى سقطت مغشيا علىّ، وانهالوا علىّ بالضرب وإحداث إصابات بالغة بجسدى وظللت غارقا فى دمائى فى الأرض.

وأضاف، قام المتهمون باستيقاف سائق توك توك تحت تهديد السلاح، وأجبروه على نقلى والتوجه بى إلى منزلهم بالقرية.

وتابع: قام المتهمون بسحلى وجردونى من ملابسى وسكبوا الجاز على فى محاولة لإشعال النيران بى، إلا أن الأهالى حالوا دون ذلك وتمكنوا من إنقاذى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، اتصل المتهمون بابن عمومتهم محمد الجعفرى، خفير من قوة مركز شرطة المحلة، وقالوا له "هنعمل إيه تانى، وقال لهم: خلصوا عليه وارموه قدام البيت، وأنا هجيب الحكومة تشيله وقولوا إنه كان جاى يسرق".

وأكد المجنى عليه، أنه كانت هناك خلافات سابقة بينى وبين المتهمين منذ 10سنوات، بعد أن اتهمونى بارتباطى بعلاقة عاطفية بزوجة المتهم الأول "السيد الجعفرى"، وتم عقد جلسة عرفية، وتم إثبات براءتى من التهمة، ويوم الواقعة قاموا باستدراجى وسحلى بتحريض من خفير الشرطة ابن عمومتهم.

وتابع المجنى عليه، قال لهم محمد الجعفرى خلصوا عليه خالص وأنا هجيب الحكومة تشيله وهنقول أن هو جاى يسرق وخلصنا عليه، وحضرت الشرطة بعد أكثر من ساعتين وتم نقلى إلى مستشفى المحلة العام، مضيفًا: قام المتهمون بسرقة 10 آلاف جنيه وهاتف محمول كانوا بحوزتى، وردد المجنى عليه حسبى الله ونعم الوكيل.

انتقل محمد عبد المنعم لاشين مدير نيابة مركز المحلة إلى المستشفى واستمع لأقوال المجنى عليه وقرر حبس المتهم السيد الجعفرى 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار أبنائه وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.