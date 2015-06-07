ملف بعنوان "التوتر بين أرمينيا وأذربجان" ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر" والمخصصة لاستكمال فض أحراز المتهمين فى القضية.

وعرضت المحكمة الحرز الخاص بالمتهمة كريمة أمين الصيرفى رقم 760، والذى تبين من خلال فتح الظرف أنه جهاز تابلت أسود اللون، وهاتف سامسونج أبيض اللون داخل جراب أسود، وهارد ديسك خارجى أحمر اللون ذو إطار رمادى، وكذلك عدد 5 ذاكرة تخزين، ومدونة صغيرة الحجم تعذر على المحكمة قراءتها لصغر الخط، وذاكرة تخزين سوداء اللون دون عليها ماركتها.

كما تبين من الملف الثانى "أر إى أس" يحتوى على 3 صفحات بعنوان "الأمم المتحدة مجلس الأمن القرار رقم 873 لسنة 1993 ويشير إلى وجود نزاغ شرق قرباخ وما حولها بجمهورية أذربجان ووجود توتر بين جمهورية أرمانيا وجمهورية أذربجان، والتأثير السلبى على المنطقة والتوصيات التى اتخذها مجلس الأمن وقتها".

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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