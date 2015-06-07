نيابة الخانكة تستعجل التحريات فى واقعة العثور علي جثة مفصولة الرأس

أمر أمير ناصف مدير نيابة الخانكة، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة شخص مجهولة الهوية عثر عليها ملقاة بجوار ترعة الإسماعيلية مقطوعة الرأس والعضو الذكرى.

كان تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث الخانكة انتقل على الفور اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية والعميد سامى غنيم رئيس مباحث.

وتبين من تحريات العقيد عبد الحفيظ الخولى، رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من العمر يرتدى بنطال وترنج ورأسه مفصولة عن جسده ومقطوع عضوه الذكرى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه فتولى أمير ناصف مدير نيابة الخانكه بإشراف المستشار مؤمن سلمان المحامى العام لنيابات شمال بنها التحقيق.

وانتقل مصطفى خليل وكيل نيابة الخانكة لمناظرة الجثة وأمر بإجراء معاينه تصويرية لموقع الحادث وندب الطب الشرعى لتشريح الجثة ورفع بصمات المجنى عليه لمطابقتها ببصمات صحيفة الحال الجنائية بوزارة الداخلية وكذلك حصر بلاغات الغياب بالمراكز والأقسام للتعرف على صاحب الجثة.