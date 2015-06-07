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ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و200جرام حشيش بالقناطر الخيرية

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ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و200جرام حشيش بالقناطر الخيرية ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و200جرام حشيش بالقناطر الخيرية
تمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الحشيش.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير مباحث الجنائية بالقليوبية، مفاده ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية وكمية من المخدرات.

وبالفحص تبين للعقيد جمال الديغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة خلال قيام ضبط مباحث مركز القناطر الخيرية بمداهمة البؤر الإجرامية، برئاسة المقدم هانى أبو سريع رئيس مباحث القناطر الخيرية - من ضبط المدعو "أسامة .م.ر.ا " 25سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم بخزينتها عدد [ 8 ] طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدر بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365