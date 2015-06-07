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نجيب جبرائيل يتهم محمد عمارة بازدراء الدين المسيحى فى بلاغ للنائب العام

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نجيب جبرائيل يتهم محمد عمارة بازدراء الدين المسيحى فى بلاغ للنائب العام نجيب جبرائيل يتهم محمد عمارة بازدراء الدين المسيحى فى بلاغ للنائب العام
تقدم صباح اليوم الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ببلاغ يحمل رقم 11426 لسنة 2015 عرائض النائب العام ضد المفكر الإسلامى محمد عمارة، يتهمه فيه بازدراء الديانة المسيحية إذ وصفها بأنها ديانة فاشلة، على حد وصف البيان.

واتهم جبرائيل، خلال بلاغه للنائب العام، عمارة بأنه اعتاد إحداث فتن طائفية وتكدير الأمن العام والسلام الاجتماعى وإفساد العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، قائلا "سبق وأن أصدر كتابا شهريا تحت مسمى فتن التكفير يحرض على قتل المسيحيين واستحلال دمائهم وأموالهم".

وقال جبرائيل فى بلاغه إنه فى وقت يدعو فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى المصريين جميعا للالتفاف والاصطفاف نحو بناء يخرج علينا من يريد لمصر أن تعود إلى عصر التقهقر وزمن الفتن الطائفية، مضيفا "فقد اعتاد المشكو فى حقه الدكتور محمد عمارة عضو المجمع البحوث الإسلامية لاشتياق فى نفسه لا نعرف سببه أن ينال من الديانة المسيحية فقد خرج علينا فى عدد مجلة الأزهر الأخير وفى كتيب مرفق بالمجلة تحت عنوان "لماذا أنا مسلم" وأهال وكال للمسيحية واصفا إياها بأنها ديانة فاشلة".

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مصر 365

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