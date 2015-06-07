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الرئاسة اليمنية تنفى وجود منصب سكرتير صحفى للرئيس هادى

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الرئاسة اليمنية تنفى وجود منصب سكرتير صحفى للرئيس هادى الرئاسة اليمنية تنفى وجود منصب سكرتير صحفى للرئيس هادى
نفى مصدر مسئول فى مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية صحة الأنباء التى تتحدث عن وجود سكرتير صحفى للرئيس خاصة فى المرحلة الراهنة.

وقال المصدر- فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة- " إنه لوحظ مؤخرا تداول تصريحات ومقابلات صحفية فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية المحلية والعربية تحت مسمى السكرتير الصحفى لرئاسة الجمهورية بطريقة غير قانونية ".

وأضاف " إن من يدعى أو يدلى بتصريحات صحفية باسم رئاسة الجمهورية يعد انتحالا لتلك الصفة التى لا أساس لها من الصحة لأنه لا يوجد حتى اللحظة سكرتير صحفى لرئاسة الجمهورية ، وكل من يقدم نفسه أمام وسائل الإعلام على أنه السكرتير الصحفى لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادى لا يمثل إلا نفسه ".

ودعا المصدر وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى توخى الدقة والحذر فى التعاطى مع مثل هذا الأمر.

كان عدد من وسائل الإعلام الأجنبية قد نقل الفترة الأخيرة عن مختار الرحبى الذى وصفته بالسكرتير الصحفى أو ممثل الرئيس تصريحات عديدة بدون أن يصدر أى تعقيب من رئاسة الجمهورية اليمنية فى الرياض، وبعد أن ذكر الرحبى أسماء الوفد الحكومى اليمنى الذى سيشارك فى محادثات جنيف فى تغريدة له على موقع تويتر سارعت رئاسة الجمهورية بنفى وجود سكرتير صحفى من الأساس.
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