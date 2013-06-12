تفاقم أزمة البنزين والسولار فى دمياط للأسبوع الثانى على التوالى

دخلت أزمة نقص الوقود فى دمياط أسبوعها الثانى على التوالى، وتواصلت الأزمة بسبب نقص كميات السولار والبنزين بجميع أنواعه فى جميع محطات الوقود بدمياط.

وشهدت جميع محطات الوقود زحاما شديدا وتكدسا على مدار اليوم، حيث تستمر طوابير السيارات التى تمتد لأكثر من كيلو متر أمام المحطات حتى الساعات الأولى من الصباح، أملا فى الحصول على لتر بنزين أو سولار، وهو ما أدى إلى تعطل حركة المرور فى معظم الشوارع الرئيسية وخاصة شارع الجلاء بدمياط، بعد أن فشل رجال المرور فى السيطرة على الموقف.

وأكد عدد من أصحاب محطات تموين السيارات أن الكميات التى ترد غير كافية ولا تتناسب مع حجم الإقبال الشديد، حيث تصل الكميات أحيانا إلى نصف الكمية المقررة للمحطة، وهى لا تكفى احتياجات جميع المترددين.