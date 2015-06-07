بعد التتويج بالثلاثية.. برشلونة يعادل إنجاز الأهلي

حصد نادي برشلونة الإسباني الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه. إنجاز، وصل إليه من قبل النادي الأهلي المصري بالقارة السمراء.

هزم برشلونة نظيره يوفنتوس 3-1 بنهائي دوري الأبطال بعد حصده لقب الدوري على حساب ريال مدريد وعبوره أتليتك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وحقق برشلونة الثلاثية مرة أخرى بعدما كان المدرب العبقري جوسيب جوارديولا هو أول من يقوده لهذا الإنجاز غير المسبوق عام 2009.

وبذلك، أصبح برشلونة أول نادي في تاريخ القارة العجوز يحقق الثلاثية مرتين. الأمر ذاته في القارة الإفريقية بالنسبة للنادي الأهلي.

الأهلي هو النادي الوحيد بالقارة السمراء الذي حقق الثلاثية مرتين. وصل إليها مرتين متتاليتين في حقبته الذهبية مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.

الأهلي توج بدوري أبطال إفريقيا 2005 على حساب النجم الساحلي التونسي، وحصد لقب الدوري ذلك الموسم (2005-2006) بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك بفارق 14 نقطة قبل أن يهزمه في نهائي كأس مصر بثلاثية دون رد.

الموسم التالي، استمر الأهلي متزعما للقارة الإفريقية وحصد لقب غالي جدا في دوري الأبطال على حساب الصفاقسي التونسي في عقر داره بفضل هدف نجمه محمد أبو تريكة في اللحظات الأخيرة.

موسم 2006-2007، توج الأهلي أيضا بلقب الدوري المصري الممتاز بفارق 5 نقاط عن الزمالك، قبل أن يتفوق على الأخير مجددا ويهزمه في نهائي كأس مصر بنتيجة 4-3 في واحدة من أفضل المباريات بتاريخ الكرة المصرية.

أوكلاند.. 3 ثلاثيات

ويعد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، صاحب برونزية كأس العالم للأندية الأخيرة، هو الفريق الوحيد في العالم الذي حقق الثلاثية 3 مرات في قارته. قارة أوقيانوسيا.

حققها عام 2006، ثم الموسم الماضي (2013-2014) اقتنصها للمرة الثانية في تاريخه قبل أن يحقق أفضل مشاركة له بكأس العالم للأندية بالحصول على المركز الثالث ديسمبر الماضي في المغرب.

واستطاع تحقيق الثلاثية مجددا هذا الموسم (2014-2015)، وسيخوض كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه (رقم قياسي) حين تقام نهاية العام الحالي باليابان.