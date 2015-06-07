من المران – الجهاز الفني للزمالك يشد عزم أوباما بعد ابتعاد سيسيه

تحدث الجهاز الفني للزمالك مع يوسف أوباما مهاجم الفريق الأبيض، لشهد هممه قبل مواجهة سانجا باليندي مساء اليوم الأحد في إياب الدور الثاني من دور الـ16 بالكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يحتاج للفوز وبالتالي أعد جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض العديد من الأوراق الهجومية لمساعدة الفرسان وقت الحاجة.

أحد تلك الأوراق هو أوباما الذي كان بعيدا عن حسابات المدرب البرتغالي في الفترة الماضية.

فيريرا تحدث مع أوباما، خاصة بعدما تأكد البرتغالي أن عبد الله سيسيه بعيد تماما عن مستواه من خلال الدقائق التي شارك فيها في لقاء الجونة.

وحرص فيريرا على تشجيع أوباما، والتأكيد على ثقته في قدراته وأنه سيساعد الزمالك من على مقاعد البدلاء إن احتاج الفريق لذلك.