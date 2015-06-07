نبيل العربى يتسلم دعوة سيلفاكير لحضور احتفالات استقلال جنوب السودان

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى اليوم الأحد رسالة خاصة من رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير ميارديت تتضمن دعوته لحضور احتفالاتها بالعيد الرابع للاستقلال يوم التاسع من شهر يوليو المقبل.

وقال وزير خارجية دولة جنوب السودان برنابا بنجامين إن الهدف من زيارته الحالية للقاهرة توجيه دعوة إلى كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمين العام للجامعة العربية للمشاركة فى هذه الاحتفالات ، مؤكدا أن بلاده تربطها علاقات قوية مع مصر فى شتى المجالات ومنها المياه والزراعة والصحة والتعليم بجانب كونها تاريخية منذ أيام الزعيم محمد على .

وأضاف بنجامين فى تصريحات له بمقر الجامعة العربية اليوم انه " أبلغ الأمين العام للجامعة العربية بشان تطورات التمرد الحالى بجنوب السودان ، وأن الرئيس وحكومته تعملان مع دول " الإيجاد " بهدف حل هذه المشكلة بالطرق السلمية ".

وأكد أن حكومة بلاده قدمت الكثير من أجل تحقيق السلام وإعادة الهدوء وتحقيق التنمية بجنوب السودان ، معتبرا أن الاستثمارات العربية فى بلاده بمثابة ضمانه كبيرة لتعزيز العلاقات مع جميع الدول العربية .

وأشار إلى أن هناك عددا من الدول العربية تقوم بتنفيذ استثمارات بجنوب السودان لا سيما فى مجال الزراعة ، مؤكدا استعداد بلاده لذلك ما دعا جنوب السودان إلى أن تفتح سفارات لها فى عدد من الدول العربية منها السعودية والكويت والإمارات وقطر وهو ما يشجع الاستثمار العربى فى بلاده .

وعبر عن ترحيب بلاده بجهود عدد من الدول العربية من اجل الاستثمار والتنمية فى جنوب السودان ، مشيرا إلى تمتع الجنوب بعلاقات جيدة مع جميع دول الإقليم ودول العالم ككل ، مؤكدا الرغبة فى مساعدة دول الجوار لتحقيق هذا الهدف .

كما عبر عن تطلع بلاده لأن يقوم الأمين العام للجامعة العربية بدور على الساحة العربية لتشجيع الدول العربية لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية بجنوب السودان خاصة وأنه توجد سفارة للجامعة العربية بجنوب السودان.

وفى شأن العلاقات الثنائية بين جوبا والخرطوم فى ظل ولاية جديدة للرئيس السودانى عمر البشير ، قال " لدينا اتفاقيات تعاون مشترك ، وما يهمنا فى الفترة المقبلة هو حل المشكلات القائمة وفق تلك الاتفاقيات ومنها اتفاقية " ابيي "، وما يتعلق بالحدود بين البلدين ، معبرا عن أمله فى أن تظل هذه الحدود مفتوحه لعبور المواطنين بين الجانبين لنظرا لأهميتها فى تشجيع السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين وكذلك العمل على عدم تشجيع الحركات المسلحة المناوئة فى كل دولة للعمل ضد الأخرى.

وأضاف " طالبنا الخرطوم بعدم مساعدة المتمردين فى جنوب السودان ، حتى تبقى العلاقات بين البلدين هى الأساس السليم ، وتابع قائلا " نتحدث مع الخرطوم فى كل شىء".

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