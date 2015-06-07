نيويورك تايمز: محمد بن سلمان النجم الصاعد وسط تحديات هائلة فى المنطقة

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد ووزير الدفاع السعودى الذى لا يتجاوز الـ30 من عمره، وهو أصغر أبناء العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، ووصفته بأنه النجم الصاعد حديثا فى المملكة العربية السعودية ، مشيرة إلى أنه حظى سريعا على نفوذ ومناصب أكثر من أى أمير آخر فى السعودية، حيث أصبح وزيرا للدفاع فى سن صغير ثم عينه والده وليا لولى العهد. وقد استغل نفوذه للقيام بدور قيادى فى موقف السعودية الحازم فى المنطقة، بما فى ذلك التدخل العسكرى فى اليمن.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه خلال 4 أشهر من توليه العرش، خلفا لشقيقه الأكبر الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، فإن الملك سلمان أولى لنجله محمد مسئولية النفط وشركة الاستثمارات العامة والسياسة الاقتصادية ووزارة الدفاع، فضلا عن تعيينه نائبا لولى العهد الأمير محمد بن نايف، لافتة إلى أن الأمير محمد هو القائد الأكثر ظهورا فى الحملة العسكرية التى تشنها السعودية على الحوثيين باليمن، والمستمرة منذ نهاية مارس الماضى، لافتة إلى التحديات الهائلة فى المنطقة حيث دفع الملك ابنه لمسئوليات كبيرة فى الوقت الذى يتصاعد فيه الصراع فى المنطقة وتركيز الرياض على تحجيم النفوذ الإيرانى.

تحديات كبيرة فى المنطقة

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وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة السعودية تدعم النظام الملكى السنى بالبحرين فى مواجهة الأغلبية الشيعية المتمردة، فيما تعمل على تسليح المتمردين فى سوريا ضد الرئيس بشار الأسد، وتشارك فى الحملة الدولية التى تقودها الولايات المتحدة فى العراق، فضلا عن الحملة فى اليمن، هذا جنبا إلى جنب مع دعمها ماليا لمصر والأردن، وتكثف الرياض إنفاقها العسكرى على الرغم من تراجع أسعار النفط وتزايد النفقات المحلية التى تسببت فى خفض الاحتياطات المالية بمقدار 50 مليار دولار على مدى الأشهر الـ6 الماضية.

ويقول فورد فراكر، رئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط والسفير الأمريكى السابق فى الرياض، إن الملك دفع ابنه لمنحتى تعليم حاد بشكل لا يصدق. وأضاف أنه من الواضح أن الملك سلمان على قناعة بأن نجله على مستوى التحدى.

قلق من نفوذ الأمير الصغير

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ومع ذلك فإن بعض الدبلوماسيين الغربيين، الذين تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من إغضاب الأمير والملك، أعربوا عن قلقهم بشأن النفوذ المتصاعد للأمير الصغير، وقالت الصحيفة إنه خلال مقابلات أجرتها فإن على الأقل اثنين من الأمراء فى الخط الرئيسى للعائلة المالكة كشفوا أن بعض كبار السن من أفراد العائلة لديهم شكوك بشأن قدرة الأمير محمد على إدارة الأمور. وأضافت أن الأميرين أعربا عن قلق بشأن كلفة والفوائد المترتبة على الحملة العسكرية فى اليمن، التى يقودها محمد.

وأشار دبلوماسيون ممن التقوا بالأمير محمد بن سلمان وولى العهد الأمير محمد بن نايف، فى الأشهر الأخيرة الماضية، إلى أن ولى العهد بدا محاولا العمل على إرشاد وتدريب ابن عمه الصغير. وأضافوا أن محمد كان مدافعا قويا عن الحملة فى اليمن.

قيادة الحرس الوطنى

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ووفقا لمساعد للأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز ودبلوماسيون غربيون، فإنه من المتوقع أن يتولى الأمير محمد بن سلطان قيادة الحرس الوطنى بدلا من ابن عمه الأمير متعب، وهو التغيير الذى من شأنه أن يوحد قوات الأمن تحت مسئولية وزارة الدفاع، لكنه يغير ميزان القوى فى العائلة المالكة.



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