محامو الجزائر يشكلون تكتلا للدفاع عن قضية فلسطين أمام الجنايات الدولية

أكد نقيب المحامين عبد المجيد سلينى أن نقابة المحامين بالجزائر العاصمة أطلقت مبادرة لإنشاء تكتل محامين للدفاع والمرافعة عن فلسطين أمام محكمة الجنايات الدولية.

واوضح سلينى- فى كلمته خلال افتتاح فعاليات الندوة العالمية حول معاناة الشعب الفلسطينى جراء الحرب ضد الإنسانية- أن هذه الندوة تأتى لبلورة الآليات والإجراءات التى تمكن الضحايا الفلسطينيين من الوقوف فى المحاكم الدولية للحصول على حقوقهم لا سيما فى المحكمة الجنائية الدولية ضد المجرمين الإسرائيليين.

وقال سلينى : "فى هذا الصدد نعرض خدمات كل المحامين الجزائريين لخدمة القضية الفلسطينية من خلال الوقوف مع ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى يقترفها الكيان الصهيونى".

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