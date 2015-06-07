بالفيديو: تعرض شابان مواطنان لإصابات مختلفة نتيجة مشاجرة

تعرض شابان مواطنان لعدة جروح قطعية في أنحاء متفرقة من جسدهما أثر تعرضهما للاعتداء بواسطة سلاح أبيض من قبل عدد من الأشخاص، وذلك في إحدى صالات الألعاب بالإمارة.

وتعود تفاصيل القضية بحسب ما صرح بها سعادة العميد عبدالله خميس الحديدي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، بأنه ورد بلاغ لغرفة العلميات يفيد بتعرض شخصان للضرب بآلة حادة من قبل عدد من الأشخاص في إحدى صالات الألعاب وعلى الفور تحركت فرق الإسعاف و الإنقاذ و كافة الجهات ذات الاختصاص لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقى العلاج.

كما باشرت فرق البحث و التحري بجمع المعلومات للاستدلال على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء، وخلال ساعات معدودة تم ضبط الشخص الرئيسي في حادثة الاعتداء وهو في العقد الثاني من العمر، وبمواجهته اعترف بأنه على خلاف سابق مع الشخصين اللذين تم الاعتداء عليهما، وأنه قام بالاستعانة بعدد من أصدقائه لتنفيذ الاعتداء، وأن ما قام به هو رد فعل نتيجة تعرضه للاعتداء من قبل الشخصين في اليوم السابق للواقعة التي جاءت انتقاماً منهما، وجاري استكمال البحث والتحري لضبط بقية المتورطين في الاعتداء.

وقد أكد العميد عبد الله خميس الحديدي مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية بأن شرطة رأس الخيمة لن تتهاون في ضبط أي شخص يقوم بتلك السلوكيات و الممارسات التي تعتبر غريبة و بعيدة كل البعد عن عادات و تقاليد مجتمعنا، ومن شانها أن تعكر صفو الأمن و تقلق راحة أفراد المجتمع، داعياً الجميع إلى اللجوء للشرطة في حال وجود أية خلافات أو مشاحنات للعمل على حلها بالطرق السلمية و الابتعاد عن العنف و المشاجرات.

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