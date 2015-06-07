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"صحة الاسكندرية": متواجدون يوميا بالمستشفيات

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"صحة الاسكندرية": متواجدون يوميا بالمستشفيات "صحة الاسكندرية": متواجدون يوميا بالمستشفيات
قام الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، صباح بزيارة مستشفى حميات الإسكندرية أعقبها زيارة لمستشفى العامرية العام.

وتفقد حجازى تجهيز وحدة علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى الحميات تمهيدا لدخولها الخدمة ضمن منظومة العلاج الحكومية، وذلك بعد أن وردت الموافقة المبدئية من لجنة علاج فيروسات الكبد بوزارة الصحة، وأكد على تذليل أية عقبات لسرعة افتتاح الوحدة فى أقرب وقت.

كما تفقد حجازى قسم العلاج المتميز بالأجر والمكون من 10 غرف مكيفة ومجهزة بحمام خاص لكل غرفة، وأكد أهمية هذا القسم الذى لا يوحد له بديل بأى مستشفى خاص بالإسكندرية، كما زار المبنى المعد ليكون وحدة جراحات ومناظير الكبد ووجه لسرعة الانتهاء من العمل به.

وفى مستشفى العامرية العام تفقد وكيل الوزارة تطوير وحدة معالجة المياه بوحدة الغسيل الكلوى، كما شاهد لوحة التشغيل الكهربائى الجديدة التى تتوافق مع بمعايير السلامة والصحة المهنية

وصرح الدكتور مجدى حجازى عقب الزيارة أن التواجد بالمستشفيات سيكون بشكل يومى من وكيل الوزارة ووكيل المديرية وباقى قيادات المديرية، وأن هناك خطة عاجلة للمرور المفاجئ صباحا ومساء تأكيدا على الانضباط وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء ووزير الصحة بهذا الشأن.

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