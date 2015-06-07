محافظ البحر الأحمر يتفقد الحالة الأمنية خارج مدارس الثانوية العامة

تفقد منذ قليل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الحالة الأمنية، خارج لجان الثانوية العامة، بمدارس مدينة الغردقة، للاطمئنان على إجراءات تأمين اللجان وتوفير الاحتياجات الإدارية اللازمة لسير عملية الامتحانات بسهولة ويسر دون أى معوقات سواء داخل اللجان أو خارجها.

فيما أغلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن البحر الأحمر، الشوارع المحيطة بالمدارس الثانوية تزامناً مع انعقاد الامتحانات، وشددت من تواجدها خارج اللجان، فيما قامت سيارات تابعة لشرطة النجدة، بتفقد الشوارع المحيطة طوال انعقاد الامتحان، كما منع الأمن تواجد أى أشخاص خارج المدارس.

من ناحية أخرى، أكدت نورة فاضل، وكيلة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن غرفة عمليات المديرية والمحافظة، تتابع لحظة بلحظة عملية سير الامتحانات فى جميع مدارس المحافظة.