عبور 49 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.5 مليون طن

عبرت قناة السويس اليوم الأحد، 49 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و540 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور31 سفينة بحمولة قدرها مليون و786 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC BRYL بحمولة قدرها 146 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 18سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها 754 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع MOL BEAUTY التابعة لهونج كونج بحمولة قدرها 117 ألف طن قادمة من السعودية، ومتجهة إلى نيوزلندا.