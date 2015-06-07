أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد -
عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار -
أستاذة جامعة السويس: "لم اتحدث عن الجنس في المحاضرات.. ومتعودة على الرقص" -
السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عبور 49 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.5 مليون طن

Google+ Print
عبور 49 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.5 مليون طن عبور 49 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.5 مليون طن
عبرت قناة السويس اليوم الأحد، 49 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و540 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور31 سفينة بحمولة قدرها مليون و786 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC BRYL بحمولة قدرها 146 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 18سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها 754 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع MOL BEAUTY التابعة لهونج كونج بحمولة قدرها 117 ألف طن قادمة من ، ومتجهة إلى نيوزلندا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل