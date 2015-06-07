"واتس آب اليوم السابع": وقفة احتجاجية لعمال "أبيكا للبترول" فى الإسكندرية

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أكد أحد القراء تنظيم عمال شركة أبيكا للبترول بالإسكندرية وقفة احتجاجية صباح اليوم، أمام المقر الإدارى للشركة بالإسكندرية.

وقال القارئ، إن سبب وقفة العاملين، تدهور أحوال الشركة وزيادة خسائرها، مشيرا إلى أن العاملين باشروا عملهم عقب تنظيم الوقفة.

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