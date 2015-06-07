فيات 1983.. أو يوفنتوس

انعكاس وجهي يظهر على التلفزيون بالنظر إلى أنها تحولت إلى شاشة داكنة لا يقطع صمتها سوى جملة "نعتذر عن هذا العطل الفني الطاريء".

ذلك الانعكاس يذكرك بأنك تحترق لمعرفة نتيجة تلك المباراة التي كانت معروضة على الشاشة وأقيمت على ملعب موحل لا يبدو أنيقاً كمثيله في ملخصات الدوري الإنجليزي.

النتيجة التي تركت عليها المباراة قبل انقطاع الإرسال كانت 2 للفريق الأبيض والأسود مقابل لا شيء للفريق الذي يرتدي القميص الأحمر القاني.

العطل الفني معناه أن هناك المزيد من اللقطات ستأتي مع عودة الإرسال.

القميص بالشريطين الأسود والأبيض الرفيعين الذي يحمل شارة أريستون كان متقدماً بهدفين، واثقاً لحد العجرفة، متهملاً على نحو مستفز.

انعكاس وجهي يختفي من الشاشة على نحو مباغت . الإرسال عاد للعمل.

فرحة الفريق الأحمر

أول صورة كانت للاعب من الفريق الأحمر القاني يجري فرحاً. بعدها بدقيقة واحدة كان زميله يحتفل بهدف ثان.

اللقطة التالية كانت للاعب أحمر قاني يستعد لاستقبال كرة عرضية من وضع طائر، بعدها بثانية كان الحارس يسبح محتضناً الكرة بين الشباك.

اسم صاحب الهدف كان مكتوباً بجرافيك فقير ولكنه كان مميزاً: فورتوناتو توريسي.

الفريق صاحب الرداء الأحمر القاني هو تورينو. كان من المفروض أن أشجعه بعد مشاهدة هذه الأهداف، والذي حقق معه توريسي معجزة صغيرة.

لكن كل ما جذبني في نهاية ذلك الملخص كان وجوها منكسة لأصحاب الفريق صاحب الرداء الأبيض والأسود.

باولو روسي، لزميل له بشعر أبيض كامل (روبرتو بيتيجا)، أما صاحب القميص رقم 10 رفض الحديث للكاميرات.

من خلف صاحب القميص رقم 10 كان هناك رجلا أكبر في السن فقد أغلب شعره يحتضن لاعبي تورينو من الفرحة بعد الفوز (لوتشيانو موجي).

وأخيراً في الصورة، ظهر صاحب القميص الأبيض والأسود رقم 3. الجميع كانوا ينادونه بالسيد كابريني.

الشعر مبلل من الإجهاد، عضلات بطن لا تكترث ببرودة جو ذلك التوقيت من العام، ويد تفسح المجال للدخول لغرفة خلع الملابس في توقيت كان يعلم فيه شخصياً أن اللقب المحلي على وشك الضياع.

كابريني بعد سنوات

الآن وبعد كل تلك السنوات أقابل هذا الرجل شخصيا.

الشعر عاد للوراء، لم يعد هناك عضلات للبطن بل فقط ترهلات تحاول أن تجد لها مكاناً تحت السترة الفضية لطاقم التدريب الذي كان يرتديه، يوجد بعض أثار العرق الذي يليق بكابريني في سن السادسة والخمسين.

كنت أنا في إسبانيا. وفجأة وجدت كابريني أمامي على وشك الاصطدام بي بعد النزول من الحافلة أمام مطعم نبراسكا.

أربع ثوان أحدنا يحاول الاعتذار للآخر بعد الاصطدام، ثم ذهب هو ينضم لبقية الجهاز الفني المساعد بالزي الرمادي الموحد له في منتخب إيطاليا للسيدات.

كان يسير عكس اتجاه الشارع الطويل المؤدي لملعب سانتياجو برنابيو بعد 31 عاماً من نفس الرقعة الخضراء التي كادت أن تهديه لقب “الفاشل” كأول لاعب يهدر ركلة جزاء في نهائي كأس عالم على الإطلاق.

أنطونيو كابريني الكهل كان يبدو ملولاً، يحاول تفقد ما تغير في المدينة التي ملكها لمدة يوم واحد في تلك الليلة الصيفية من 82.

يمر من أمامه زوج في السبعين من عمره، ثم مجموعة من المراهقين في الـ16.

ما لفت انتباهي في هذا المشهد أن جميعهم لم يلحظ أو يعرف هذا الإيطالي الذي احتلت الشحوم خصره.

يوفنتوس 83.. عالم كابريني وبتيجا

من لا يعرف كابريني ربما فاته لحظات من تلك التي تجعلك تعرف أن تشجيع يوفنتوس سيصبح جزء من حياتك.

لازلت أذكر اللحظة التي لمح فيها بتيجا انطلاقة كابريني من الجبهة اليسرى في تلك الليلة من أول أسابيع مارس 83 أمام آستون فيلا.

كابريني أرسل عرضية من الأحلام على رأس روسي.

هذا هو عالمي مع يوفنتوس.

يوفنتوس الذي رقص في تاريخه العريق مع نظام موسوليني في الثلاثينات.

نادي العلاقة المتوترة بين الرأسمالية الوطنية الإيطالية وبين الحركة العمالية طيلة نصف القرن التالي. فريق شركة فيات موتور التي قررت الاستمرار مع البيانكونيري رغم الصدمات، والصدام مع القاعدة الشعبية “العمالية” في الأساس للنادي.

القذافي كان مساهماً أساسياً في إنقاذ مستقبل مشروع تراباتوني في منتصف السبعينات مع يوفنتوس.

كل هذا كان نصف هراء لو نظرنا لتمريرة تارديلي إلى بلاتيني، من نفس اللمسة يخرج انفراد من وسط أربعة لاعبين من آستون فيلا حامل اللقب، انفراد لبونيك، يتم تتوجيه لهدف، جمال خالص.

احتفال أصحاب الشرائط البيضاء والسوداء، أريستون على الصدر، على قميص يصل لمنطقة الفخذ، أعلى جوربين مترهلين يصلان لمنطقة الكاحل، يغطيهما بعض الوحل الإنجليزي المعتاد من “غيطان الثمانينات”.

مكان للكل

في هذا النادي هناك مكان للـ"كل". يمكنك مشاهدة كل أنواع الشخصيات العظيمة غير المتجانسة في فريق واحد.

هناك بلاتيني.

هناك مكان لجزارين مثل جنتيلي أو بونيتي. جنباً إلى جنب شغيلة من أمثال سيرجيو بريو أو مراهق من سان مارينو باسم بونيني، حتى في وجود تارديللي، كابريني نفسه، بونيك، بلاتيني وروسي وبتيجا، هناك مكان لدينو زوف في عقده الخامس، في وسط كل هذا قلب الفريق وعقله يظل جايتانو تشيريا.

تشيريا؟ هناك جيلان أو ثلاثة لا يعلمون صاحب ذلك الاسم، تماماً كما لا يعلمون أهمية مانفريد كالتس أو كارل هاينز بريجيل أو مانويل اموروس، أو كابريني نفسه.

يوفنتوس. و4 – 3 – 3 صلبة ، عنيدة ، أحكم تراباتوني صواميلها على مدار 8 أعوام.

اليوفي ليس مجدداً وقحاً، بل تقليدي متعجرف في كثير من الأحيان معتمداً أن عناده هو جزء من نجاحه.

ذلك العناد يصبح إشارة إنذار لجمهوره.

عرفها أمام تورينو في نفس مارس 83 ، أمام إرنست هابيل في نهائي أثينا أمام هامبورج بعدها بـ 40 يوماً في نهائي الأبطال (درس نموذجي من كالتس ورولف وميلفسكي وجروه في الرقابة الفردية).

نفس الكابوس كان قريباً من بعد صاروخ باتيستون في نصف نهائي 85 ، هدف واحد وبوردو يصل بالمواجهة للوقت الإضافي، معوضاً الخسارة إياباً في تورينيو 0 – 3.

من بين كل الناس كان الإنقاذ من حارس المرمى البديل لوتشيانو بوديني، تماماً كما كان المشوار كله أحد أهم عناصره مجهولا قصيرا مثل فينيولا.

ذلك المزيج الغريب بين تقليدية تاريديلي وتشيريا كان يبدو مدهشاً إلى جانب مثلثات بلاتيني وروسي وبونيك الدائمة (هدف اليوفي في باريس سان جيرمان 84).

كمية الاختيارات التي كان يتيحها روسي خارج منطقة الجزاء تبدو محيرة تماماً لتوقف سمعته على كونه هداف مونديال 82.

قدرة يوفي

قدرة يوفي على إيجاد البديل، الضغط على الخصم، الفعالية في إنهاء الهجمة يمكن تلخيصها في هدف روسي في ستاندر لييج.

فعلياً شهرة يوفي كفريق عتيق عنيد تبدو بلا معنى في ذلك الأداء أمام ليفربول في كأس السوبر الأوروبي، ستة أشهر فقط من مواجهة هيسيل.

بلاتيني كان بحاجة إلى فريق، تماماً كما كان مارادونا بحاجة إلى فيرارا ودي نابولي وكارنافالي في 87 ،ومن بعدهم أليماو وكاريكا.

هل يعلم أحدكم من أين تاتي المزاعم الأسطورية بأن “أحدهم” خاض موسماً كاملاً بمفرده.

تماماً كما يتم ترويج أن الميلان قام باختراع ما برفقة ساكي ـ تقديم كرة قدم ضاغطة ، خانقة ، في الوقت الذي كان أندرلخت يخوض به مواسمه منذ نهاية السبعينات برفقة ريموند جوتاليس “أحد الاستثنائيين الحقيقيين”!

نفس هذا الأمر يسرى على التيكا تاكا دون أي ذكر لأن مينوتي تعرض لهجوم شديد لتطبيقها في البارسا في نفس العام الذي خسر فيه اليوفي كل شيء عام 83 ، نفس التيكي تاكا التي أضحت ماركة للبيع دون أن يعطي أحد بعض النسب من الأرباح لفريق إندبيندينتي منذ مطلع السبعينات.

يوفي الذي خاض تجاربا مع راش وسكيلاتشي وهاسلر وألينكوف وزفاروف.

كلها كانت مشاريع تبدو طموحة ولكنها بلا نموذج عمل كسيارة فيات انيقة ولكن لا تهتم بتفاصيلها حتى لو كان الموتور نفسه هو روبرتو باجو. كان بحاجة إلى أن يكون برفقته واحدا من أفضل تشكيلات التسعينات على الإطلاق.

جوليو سيزار وتوريتشيلي يورجن كولر. في المنتتصف كونتي وماروكي واندي مولر ودينو باجو وإلى جانب روبرتو كان يوجد فياللي ورافانيللي.

الكرة الهجومية الخالصة

مبارتا نهائي اليوفا أمام دورتموند 93 قطعتان من الكرة الهجومية الخالصة ، تكسر كل المفاهيم التي يتم تداولها بسخاء عن الكرة الإيطالية، أو عن تراباتوني كعجوز مخرف.

يوجد مكان للكل في اليوفي، تم إتاحة مكان لدي كانيو، لموجي، ليبي وحتى رافانيللي و(والذي قد يعتبره الكثيرون “غشيم تعبان”).

يمكن التعرف على قدراته الحقيقية في هدف اللقب أمام بارما في 95. قبلها بأربعة شهور كان أمر اللقب يترنح خاصة مع الخسارة في ديلي ألبي أمام فيورنتينا 0 – 2 ونصف ساعة باقية فقط.

اليوفي بإمكانه إدراك التعادل في ظرف دقائق عن طريق فياللي، الوقت يسمح فقط بأن يرسل تورتشيلي كرة عرضية بطيئة مرتفعة متوقعا مصيرها إلى ديل بييرو، النتيجة هي تفسير مبسط لتعلق البعض بهذه اللعبة التافهة ربما اللمسة الطائرة التي تستحق ان تكون Masterpiece.

تعافى يوفي من أعقاب دربي 83 أمام تورينو، تعافى من خسارة هامبورج، وضحايا هيسيل. تعافى من وداع ميشيل، وسيتعافى دوما ليظل ذلك الفريق الذي أعشقه.