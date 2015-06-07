مهنة التدريس تسبب الصداع

أظهرت دراسة طبية، أن المعلمين يعانون اضطرابات نفسية مثل الإرهاق، والتعب، والصداع بشكل متكرر أكثر من الفئات المهنية الأخرى، وذلك فى أحدث الأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد.

وأوضحت الأبحاث التى أجريت على قرابة 800,000 معلم يعملون فى 13 مدرسة عام 2012، وقد وجد الباحثون أنه بالمقارنة مع السكان بصفة عامة، يسعى المعلمون للمحافظة على أنماط حياة أكثر صحة.

وفى الدراسة، لوحظ تمتع المعلم بأنظمة قلب وأوعية دموية أكثر صحة من العامل فى مهنة أخرى، وكان أكثر نشاطا بدنيا (ما يقرب من 75% من المعلمين فى مقابل 66% من عامة السكان).

كما أظهرت الأبحاث أن المعلمين كانوا أقل عرضة للسمنة (ما يقرب من 13 فى المائة من المعلمين مقابل 23 فى المائة من عموم السكان)، وأقل عرضة للتدخين (ما يقرب من 14 فى المائة من المعلمين مقابل 30 فى المائة من عموم السكان).

وفى المقابل، كانت شكاوى نفسية أكثر شيوعا بين المعلمين، وكانوا أكثر عرضة للمعاناة من اضطرابات النوم، النسيان، الألم، التهيج.

وقد شدد الباحثون على ضرورة أن تشمل الرعاية الصحية والعلاجية المعلمين، بل وأيضا فى مجالات علم النفس الطب النفسى الجسدى.

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