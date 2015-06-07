لو نبرة صوتك اتغيرت فتش عن سرطان الحنجرة

سرطان الحنجرة من الأمراض التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل عديدة، أهمها التدخين بأنواعه مثل الشيشة والسجائر، وكذلك تناول الكحوليات، ويساهم اكتشاف وتشخيص المرض مبكر فى ارتفاع نسبة الشفاء .

حول ذلك يقول الدكتور طارق عبد الفتاح استشارى أمراض وأورام الأنف والأذن والحنجرة بالمعهد السمع والكلام، إن التدخين هو السبب الأساسى لظهور أورام سرطانية بالحنجرة، نظرا لأن أكثر من 95% من المصابين بأورام خبيثة بالحنجرة من المدخنين تزاد نسبة الخطورة إذا كان المدخن يتناول أيضا الكحوليات.

ويستكمل د. طارق قائلا "تبدأ أعراض الإصابة بسرطان الحنجرة فى صورة تغير فى الصوت لا يستجيب لأى علاج أو عقاقير الطبيبة لمدة أسبوعين على الأقل، وتزداد احتمال إصابة الشخص مع تقدم العمر وتناول الكحوليات ومع زيادة عدد السجائر التى يدخنها يوميا ".

ويتابع د. طارق قائلا "يجب إذا لاحظ الأشخاص حدوث أى تغيرات بنبرة الصوت بضرورة الذهاب لطبيب على الفور لإجراء فحص على الأحبال الصوتية والحنجرة باستخدام المناظير لتحديد اشتباه وجود ورم من عدمه، وقد يستدعى ذلك أخذ عينة من الحنجرة تحت المخدر العام لتحليل الأنسجة وتحديد نوع الورم ".

وأضاف د. طارق قائلا "يجب على الأشخاص مراعاة الابتعاد عن التدخين سواء الإيجابى أو السلبى، وكذلك تدخين الشيشة التى ليست أقل ضررا من السجائر وتساهم فى الإصابة بأورام الحنجرة وكذلك الكحوليات".

وأشار د. طارق قائلا "يتم العلاج على حسب حالة المريضة ودرجة تقدم المرض والذى ينقسم إلى لعلاج جراحى أو كيميائى أو إشعاعى، وكلما تم اكتشاف المرض مبكر كانت نتائج العلاج أفضل، حيث تصل نسبة الشفاء فى المراحل الأولى لأكثر من 95%".