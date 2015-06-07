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تغيير لون العين مش بس للجمال دا هيعرضك للمياه الزرقاء والبيضاء

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تغيير لون العين مش بس للجمال دا هيعرضك للمياه الزرقاء والبيضاء تغيير لون العين مش بس للجمال دا هيعرضك للمياه الزرقاء والبيضاء
تغيير لون العينين من الأشياء التى يرغبها البعض، ويكون ذلك بغرض تجميل وتغيير الشكل، وأصبح يتم ذلك من خلال ارتداء العدسات اللاصقة أو إجراء عملية زراعة قزحية ملونة والتى تعمل على تغيير لون العينين بشكل دائم .

وحول هذا يقول الدكتور عصام الطوخى أستاذ طب وجراحة العيون، إن خلال هذه الأيام انتشرت عمليات تغيير العيون، التى يتم بها زراعة قزحية صناعية ملونة باللون الذى يرغب به الشخص من خلال تدخل جراحى بسيط لا يستغرق وقتا وتتم تحت تخدير موضعى، مضيفا إلى أن هذا النوع من العمليات فى بدايته من أجل تصحيح الإبصار ثم تحولت إلى تغيير لون العينين .

ويتابع د. عصام الطوخى أن عملية تغيير القزحية، قد تحدث بعد إجرائها بعض الأعراض نتيجة العملية، كحساسية من الضوء والشعور بالحكة كما أنها سوف تنتهى بعد أيام من العملية.

ويشير أستاذ طب وجراحة العيون أن العمليات التى تجرى لتغيير لون العينين، قد ينتج عنها بعض المضاعفات والإصابة ببعض الأمراض كالمياه البيضاء والزرقاء والتهابات القزحية مما تؤثر على الرؤية، وتتطلب إجراء تدخل جراحى لعلاج السبب .

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