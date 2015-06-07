سقوط عصابة وراء السطو على شقة طلبة كويتيين وسرقة متعلقاتهم بدار السلام

نجح رجال مباحث قسم شرطة دار السلام فى كشف غموض تعرض طلبة "كويتيين الجنسية" للسرقة عقب دخول 3 أشخاص عليهم واستولوا على كل متعلقاتهم تحت تهديد السلاح، وتبين أن السائق الخاص بهم وراء تحريض اللصوص على سرقتهم فتم ضبطهم جميعا وإعادة المسروقات، وإخبار النيابة لتولى التحقيق.

كان تلقى رجال قسم شرطة دار السلام بلاغا من كل من على سعد ناهى 23 طالب "معاق" وبدر ناصر 19 طالب وسعد عبد الله ناهى 24 طالب وجميعهم "كويتيون الجنسية"، ومقيمون برج الجوهرة دائرة القسم، بقيام 3 أشخاص بالدخول للشقة سكنهم ليلاً وتهديدهم بسلاح أبيض "سكين" وسرقة 4 هواتف محمولة، و2 شاحن، و2 كاميرا كانون، و2 ساعة يد، مبلغ مالى 10000 جنيه.

ومن خلال التحريات أسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من محمد أسامة شبل 19 طالب ومقيم دائرة القسم وعمر عاطف خورشيد 19 طالب ومقيم دائرة قسم البساتين وأحمد رمزى 20 طالب ومقيم دائرة قسم البساتين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض كل من أحمد إبراهيم 38 سائق ومقيم دائرة قسم دار السلام "يعمل سائق طرف المجنى عليهم"، وأيمن محمود 28 نقاش ومقيم دائرة القسم وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين وأقر الرابع بتحصله على نسخة من مفتاح الشقة بأسلوب المغافلة وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات، ومبلغ مالى 2400 جنيه وأقروا بصرفهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وبعرضهم على المجنى عليهم تعرفوا عليهم واتهموهم بسرقتهم بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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