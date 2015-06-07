بالصور- الأميرة شارلوت في لقطات مؤثرة مع شقيقها الأمير جورج

نشرت صحيفة People الأمريكية 4 صور جديدة للأمير George مع شقيقته الأميرة Charlotte البالغة من العمر 5 أسابيع.

هذه الصور الرسمية الأولى للأميرين، إلتقطتها والدتهما دوقة كامبريدج Kate Middleton بنفسها، وتم نشرهما عبر الصفحة الرسمية لقصر باكينغهام على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي.

الأمير George إبن السنة والـ 10 أشهر، ظهر في الصور وهو يحتضن شقيقته الصغرى ويطبع قبلة مميزة ودافئة على جبينها.

وكشفت الصحيفة عينها أن هذه الصور إلتقطت في نصف شهر ايار- مايو، خلال وجود العائلة في منزل Anmer Hall الملكي في Norfolk بمقاطعة Sandringham.

ورفضت مصادرملكية الإفصاح عن سبب عدم ظهور الأمير William وزوجته Kate في هذه الصور العائلية، بالرغم من انهما ظهرا في صور الأمير George بعد ولادته في العام 2013.

يشار إلى أن الأميرة Charlotte Elizabeth Diana المصنفة رابعاً في ترتيب ولاية العرش البريطاني بعد والدها وشقيقها الأمير George، أمضت الأيام الأولى بعد ولادتها في قصر Kensington، وتعرفت على والدي Kate أي Carole و Michael وشقيقتها Pippa، والأمير Charles، وهي الآن مع العائلة في Norfolk.

هذه الأسباب تجعل من الأمير جورج أخاً مثالياً