أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد -
عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار -
أستاذة جامعة السويس: "لم اتحدث عن الجنس في المحاضرات.. ومتعودة على الرقص" -
السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور- الأميرة شارلوت في لقطات مؤثرة مع شقيقها الأمير جورج

Google+ Print

الأحد 07-06-2015 13:53

نشرت صحيفة People الأمريكية 4 صور جديدة للأمير George مع شقيقته الأميرة Charlotte البالغة من العمر 5 أسابيع.

هذه الصور الرسمية الأولى للأميرين، إلتقطتها والدتهما دوقة كامبريدج Kate Middleton بنفسها، وتم نشرهما عبر الصفحة الرسمية لقصر باكينغهام على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي.

الأمير George إبن السنة والـ 10 أشهر، ظهر في الصور وهو يحتضن شقيقته الصغرى ويطبع قبلة مميزة ودافئة على جبينها.

وكشفت الصحيفة عينها أن هذه الصور إلتقطت في نصف شهر ايار- مايو، خلال وجود العائلة في منزل Anmer Hall الملكي في Norfolk بمقاطعة Sandringham.

ورفضت مصادرملكية الإفصاح عن سبب عدم ظهور الأمير William وزوجته Kate في هذه الصور العائلية، بالرغم من انهما ظهرا في صور الأمير George بعد ولادته في العام 2013.

يشار إلى أن الأميرة Charlotte Elizabeth Diana المصنفة رابعاً في ترتيب ولاية العرش البريطاني بعد والدها وشقيقها الأمير George، أمضت الأيام الأولى بعد ولادتها في قصر Kensington، وتعرفت على والدي Kate أي Carole و Michael وشقيقتها Pippa، والأمير Charles، وهي الآن مع العائلة في Norfolk.

 

هذه الأسباب تجعل من الأمير جورج أخاً مثالياً

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي