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وزير خارجية إيطاليا يصل القاهرة استعداداً للاجتماع الثلاثي حول ليبيا

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وزير خارجية إيطاليا يصل القاهرة استعداداً للاجتماع الثلاثي حول ليبيا وزير خارجية إيطاليا يصل القاهرة استعداداً للاجتماع الثلاثي حول ليبيا

 وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم اﻷحد، وزير خارجية ايطاليا باولو جينتيلونى، للمشاركة في اجتماع على مستوى وزراء خارجية والجزائر وإيطاليا لبحث تطورات اﻷوضاع الراهنة في ليبيا.

يأتي الاجتماع  في إطار تشاور الدول الثلاثة واستكمالا لما تم بحثه من قضايا خلال اجتماع روما، الذي عقد قبل أسابيع عدة ،ومن المقرر أن يطلع وزير الخارجية المصري سامح شكرى نظيريه الإيطالي والجزائري  على نتائج ملتقي حوار القبائل الليبية الذي استضافته القاهرة مؤخرا.
> كما يبحث وزير الخارجية الايطالي مع نظيره سامح شكرى، سبل تعزيز التعاون الثنائى والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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