شيخ الأزهر يبدأ جولة أوروبية في إطار حوار الحضارات

غادر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مطار القاهرة الدولي، اليوم اﻷحد، في جولة أوروبية تبدأ بإيطاليا، للمشاركة فى مؤتمر حول الحوار بين الشرق والغرب، على أن يتوجه بعد ذلك إلى بريطانيا لمقابلة الأمير تشارلز، ولى عهد بريطانيا، وديفيد كاميرون رئيس الوزراء، وكبير أساقفة كنيسة كانتربيرى جوستين وليبى، بالإضافة إلى لقاء بعض أعضاء مجلس العموم البريطانى.

> ويشارك الطيب خلال زيارته لايطاليا في مؤتمر تنظمه جماعة، «سانت ايجيديو»، الكاثوليكية تحت عنوان، الشرق والغرب حوار الحضارات، كما سيلقي محاضرات في جامعتي فلورنسا وروما بهدف إيصال رسالة الإسلام التى تعزز من الحوار والتعايش السلمى بين مختلف الأديان ونبذ العنف والتطرف.