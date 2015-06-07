24 ألف و705 طالب ثانوية عامة بـ 64 لجنة بلا شكاوى بـ«المنوفية»

أكد الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، على عدم وجود أي معوقات في اليوم الأول لإمتحانات الثانوية العامة؛ حيث يؤدى اليوم 24 ألف 705 طالبا امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر وإمتحان التربية الدينية الساعة الثانية عشر والنصف إلى الساعة الثانية.

وأضاف عمارة في تصريحات صحفية، أن اوراق الأسئلة والاجابات وصلت إلى 64 لجنة في موعدها المحدد ولم يحدث أي تاخير، لافتاً إلى إنعقاد فيديو كونفرنس الآن وحتى نهاية اليوم من الوزارة للإطمئنان على سير الإمتحانات.

وأشار وكيل التربية والتعليم إلى أن 10 طلاب مكفوفين بالنظام القديم يؤدون الإمتحانات اليوم للغة العربية ورقة ثانية، كما يؤدى 14 طالب بالفرقة الثانية نظام قديم امتحان اللغة العربية.

وكثفت قوات أمن المنوفية من تواجدها بمحيط لجان الثانوية العامة والبالغ عددهم 64 لجنة موزعين على 10 إدارات تعليمية، حيث دفعت قوات الأمن بعدد من سيارات الشرطة في محيط اللجان لتأمينها.

من جانبه أكد اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، أن قوات الأمن هدفها توفير الأمن للطلاب، وتأمين اللجان، وذلك من خلال وضع خطة لتأمين اللجان من الداخل والخارج.

وأضاف الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم توقيع بروتوكول مع مديرية الأمن لتأمين المدارس واللجان وأيضا تأمين وصول أوراق الاسئلة اللى اللجان وأيضا عودة أوراق الإجابات.