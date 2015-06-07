السيسى يفتتح 39 مشروعا نفذها الجيش بتكلفة 6 مليارات بالمحافظات

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، 39 مشروعاً جديداً نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارت النقل والزراعة والموارد المائية والرى بتكلفة 5 مليارات و884 مليون جنيه بالمحافظات.

تضمنت المشاريع إنشاء وتطوير عدد من المحاور والطرق والكبارى والأعمال الصناعية على المزلقانات الأكثر خطورة بالعديد من محافظات الجمهورية ومركزين لعلاج الأورام ومحطات لتحلية مياه الشرب وميناء بدر الجاف وميناء إدكو البحرى، وشون لتخزين الغلال واستصلاح عشرة آلاف فدان بالفرافرة ومصنع لإنتاج الفوفسفات، والتى تأتى فى إطار خطط الدولة للتنمية ودعم المقومات الحضارية وإقامة شرايين مرورية جديدة تعزز فرص الاستثمار والتنمية وتخفف العبء عن كاهل المواطنين.

وألقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أن المصريين حكومة وشعباً عازمون على المضى قدماً فى تنفيذ كافة خطط التنمية الشاملة للدولة برغم كافة التحديات والمصاعب للعبور بمصر إلى آفاق أكثر رحابة وأكثر إشراقاً بأذن الله، مؤكداً أن ما نشهدة اليوم يجعلنا نقف يملؤنا الأمل والفخر بما أنجز على أرض الواقع من مشروعات فى شتى المجالات وبنية تحتية من شأنها أن تزيد مصر أستقراراً لتحقيق أمال الأجيال القادمة .

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