المحكمة ترفض إلزام الداخلية بدفع 100 ألف جنيه تعويض ﻷيمن نور

رفضت الدائرة التاسعة تعويضات بمحكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من رئيس حزب الغد السابق أيمن نور والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض له قدره 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار على زمزم وبعضوية المستشارين محمد محمود وإيهاب مكي وحضور مفوض الدولة المستشار محمد جمال وبسكرتارية محمد علي هاشم.

> كان نور قد اقام دعواه مطالبا بتعويضه عن اﻻضرار الادبية والمادية التي لحقته، موضحا انه تمت محاكمته وعوقب بالحبس في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، فيما عرف بقضية تزوير توكيﻻت حزب الغد، واثناء وجوده بمستشفى السجن في 25 نوفمبر 2011، وخﻻل زيارة وكيله له بالسجن تم احتجازه لمدة ساعة ونصف ومصادرة اﻻوراق والكتب التي كانت في حوزته، ليسلمها له، كما صادرت ادارة السجن اوراق قانونية وشكاوي وبﻻغات تخصه، وقد تقدم بطلب لادارة السجن لرد ما تم مصادرته منه من كتب وصحف اﻻ انها امتنعت، وهو ما يعد مخالفا لقانون تنظيم السجون والمواثيق الدولية.

> قالت المحكمة في حيثياتها أن “نور” لم يقم بإثبات أيا من الوقائع التي زعمها في دعواه، لذا فلا محل لثبوت اي خطأ منسوب إلى وزارة الداخلية يمكن أن يرتب له حقا في التعويض طبقا ﻷحكام المسئولية التقصيرية,الأمر الذي ينهار معه ركن الخطأ الموجب لمسئولية الداخلية وتكون معه الدعوى فاقدة لسندها القانوني.