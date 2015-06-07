القضاء الإدارى: جنسية مصر للزوجة شرط حصول زوجها على إجازة لمرافقتها بالخارج

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أن تمتع الزوجة بالجنسية المصرية ووجود محل إقامة لها بالبلاد يعد شرطا لحصول زوجها على إجازة لمرافقتها أثناء عملها بالخارج، وقضت برفض دعوى أقامها أستاذ بجامعة الإسكندرية طالب فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة بعدم الموافقة على تجديد إجازته لمرافقة زوجته بالخارج.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن من حق الزوج الحصول على إجازة لمرافقة زوجته خلال مدة عملها بالخارج، إلا أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 اشترط أن تكون الزوجة تحمل الجنسية المصرية ولها محل إقامة بالبلاد.

وأضافت أن الثابت من الأوراق أن زوجة المدعى أجنبية الجنسية وتقيم بإحدى الدول الخليجية وليس لها محل إقامة بالبلاد، وبالتالى تنتفى العلة والسبب فى منحه الحق فى الحصول على إجازة لمرافقة زوجته وهو الحفاظ على الترابط الأسرى ورعاية مصلحة الأسرة، وهو ما يستوجب رفض الدعوى لعدم قيامها على مبررات وأسانيد قانونية.

وأصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب وسكرتارية طارق عرفة.