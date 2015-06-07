طلاب لجنة مدرسة الجهاد بالبدارى يعتدون على الملاحظين.. واستدعاء الشرطة

اعتدى طلاب لجنة مدرسة الجهاد الثانوية بالبدارى على الملاحظين والمراقبين باللجنة بالسب والشتم، وتم استدعاء الشرطة لهم.

تلقى عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إخطارا من محمد عبد المعتمد مدير أمن المديرية بوصول بلاغ من رئيس لجنة مدرسة الجهاد الثانوية يفيد بقيام طلاب اللجنة بالاعتداء على الملاحظين والمراقبين بالسب والشتم والضرب، احتجاجا على عدم السماح لهم بالغش داخل اللجان.

يذكر أن قوات الأمن بأسيوط كانت قد أغلقت الشوارع التى تقع بها المدارس تضم لجان امتحانان الثانوية العامة بمركز البدارى، لمنع أى محاولة تسهيل غش تقع من قبل الأهالى خلال فترة الامتحان.

وأكد مصدر أمنى أن هناك تعليمات مشددة بمنع تواجد أى من أولياء الأمور أمام أو بمحيط اللجان التى يؤدى فيها الطلاب امتحاناتهم.

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