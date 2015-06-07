صحة أسيوط: بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوى بقرية الحواتكة

بدأت وحدة الغسيل الكلوى بقرية الحواتكة بمركز منفلوط العمل اعتباراً من أمس السبت، وانطلقت جلسات الاستصفاء الدموى لعدد من المرضى من أبناء قرية الحواتكة والذين تم تحويلهم من مستشفى منفلوط المركزى تيسيرا عليهم.

صرح الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط بأن تشغيل وحدة الغسيل الكلوى يعد واحدة من أهم نتائج زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمحافظة أسيوط، والذى تفقد الوحدة وكلف بتشغيلها خلال يومين لتخفيف المعاناة عن المواطنين ومرضى الغسيل الكلوى بالقرية والذين يضطرون للتوجه إلى مستشفى منفلوط المركزى.

وأضاف أنور أنه تم تجهيز الوحدة بـ 4 أجهزة غسيل كلوى، تم سحبها من مستشفى منفلوط المركزى لزيادتها عن الحاجة بعد نقل المرضى المستخدمين لها من المستشفى المركزى أيضا لحين تدريب العاملين على ماكينات الغسيل الموجودة بوحدة الحواتكة، وعددها 5 أجهزة، وفور إبرام عقود صيانتها مع الشركة الموردة الاسبوع الجارى، بعدها سيتم بالفعل توزيع الأجهزة الأربعة السابق سحبها من مستشفى منفلوط لمستشفيات أخرى بالمحافظة تحتاج إليها ويكون بها قوائم انتظار، وذلك كنوع من التوزيع العادل للأجهزة بين المستشفيات الحكومية للتخفيف على المرضى ورفع المعاناة عنهم.

وأكد الدكتور أحمد أنور أن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط منذ أن تفقد وحدة طب الاسرة بالحواتكة واستمع إلى شكاوى المرضى من عدم تشغيل وحدة الغسيل الكلوى ومعاناتهم فى التنقل من وإلى المستشفى المركزى بمنفلوط قرر اتخاذ الإجراءات الفورية لتشغيلها بعد تعطلها لسنوات دون سبب أو مبرر واضح، رغم إنشائها بالجهود الذاتية عقب ثورة يناير وانتظار الأهالى طوال هذه السنوات ومعاناتهم، مشيراً إلى أن زيارة رئيس الوزراء لمحافظة أسيوط لها مردود كبير على القطاع الصحى، حيث انه قرر دعم القطاع ماديا لتحقيق طفرة فى المستشفيات المركزية والوحدات الصحية التابعة للقرى والمراكز.

>