أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد -
عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار -
أستاذة جامعة السويس: "لم اتحدث عن الجنس في المحاضرات.. ومتعودة على الرقص" -
السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 170 زجاجة خمرة و68 تذكرة هيروين فى حملة أمنية بالسويس

Google+ Print
ضبط 170 زجاجة خمرة و68 تذكرة هيروين فى حملة أمنية بالسويس ضبط 170 زجاجة خمرة و68 تذكرة هيروين فى حملة أمنية بالسويس
تمكنت قوات الأمن بالسويس خلال حملة أمنية موسعة أمس، من ضبط عدد كبير من المخالفات التموينية ومواد مخدرة وزجاجات خمر وكحليات تباع بالمخالفة للقانون.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارًا من العميد إبراهيم الديب مدير المباحث الجنائية بنجاح ضباط المباحث بالأقسام والإدارات المختلفة خلال حملة أمنية موسعة بناء على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمكافحة الخارجين عن القانون، من ضبط 170 زجاجة خمرة و4 عاطلين بحوزته أسلحة بيضاء وعاطل بحوزته بندقية خرطوش و68 تذكرة هيروين بحوزة متعاطى المواد المخدرة و70 جرام حشيش و2 بندقة خرطوش.

كما تم ضبط 13 قضية تموينية متنوعة- يقومون ببيع مواد بترولية- وأخرى سلع غذائية بالمخالفة للقانون وعدد من التجار المخالفين. وتم التحفظ على جميع المضبوطات والمتهمين وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365