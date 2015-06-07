ضبط 170 زجاجة خمرة و68 تذكرة هيروين فى حملة أمنية بالسويس

تمكنت قوات الأمن بالسويس خلال حملة أمنية موسعة أمس، من ضبط عدد كبير من المخالفات التموينية ومواد مخدرة وزجاجات خمر وكحليات تباع بالمخالفة للقانون.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارًا من العميد إبراهيم الديب مدير المباحث الجنائية بنجاح ضباط المباحث بالأقسام والإدارات المختلفة خلال حملة أمنية موسعة بناء على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمكافحة الخارجين عن القانون، من ضبط 170 زجاجة خمرة و4 عاطلين بحوزته أسلحة بيضاء وعاطل بحوزته بندقية خرطوش و68 تذكرة هيروين بحوزة متعاطى المواد المخدرة و70 جرام حشيش و2 بندقة خرطوش.

كما تم ضبط 13 قضية تموينية متنوعة- يقومون ببيع مواد بترولية- وأخرى سلع غذائية بالمخالفة للقانون وعدد من التجار المخالفين. وتم التحفظ على جميع المضبوطات والمتهمين وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.