وصول مرسى لأكاديمية الشرطة لاستكمال محاكمته فى قضية التخابر مع قطر

حضر منذ قليل، الرئيس الأسبق محمد مرسى "المعزول" إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لبدء جلسة محاكمته بقضية التخابر مع قطر، حيث تم إيداع بعض المتهمين القفص قبل وصول مرسى للمحكمة.

ويحاكم محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان فى قضية اتهامهم بالتخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.