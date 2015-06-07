الرئيس السيسى يفتتح ميناء بدر بالسويس عبر "الفيديو كونفرانس"

افتتح منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى ميناء بدر الجاف بميناء الأدبية بالسويس عبر "الفيديو كونفرانس" بحضور عدد كبير من قيادات الجيش الثالث، حيث استعرض الرئيس وشاهد ساحات الحاويات والانتظار وجميع المبانى بالميناء وطرق وآليات العمل.

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وافق فى 5 فبراير الماضى على إنشاء ميناء بدر الجاف، وذلك بمنطقة الأدبية جنوب مدينة السويس، ويعتبر من الموانئ الجافة فى تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 المعدل بالقرار رقم 335 لسنة 2004.

وأضاف القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، يتولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع إدارة ميناء بدر الجاف، ويكون للجهاز كل اختصاصات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996، والمعدل بالقرارين رقم 335 لسنة 2004، ورقم 350 لسنة 2012.

وأعقب ذلك أصدر هانى قدرى دميان، وزير المالية، فى 18 مارس الماضى قرارًا باعتبار ميناء بدر الجاف المسئولة عن إدارته القوات المسلحة دائرة جمركية، بمساحة 23 ألف متر تقريبًا.