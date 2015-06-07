أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد -
عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار -
أستاذة جامعة السويس: "لم اتحدث عن الجنس في المحاضرات.. ومتعودة على الرقص" -
السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الزراعة يحيل ملف مخالفات العجول الإماراتية للنيابة

Google+ Print
وزير الزراعة يحيل ملف مخالفات العجول الإماراتية للنيابة وزير الزراعة يحيل ملف مخالفات العجول الإماراتية للنيابة
أمر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بإحالة ملف رسائل الحيوانات الحية الواردة من دولتى أورجواى والبرازيل كمنحة من الإمارات، إلى النيابة الإدارية للتحقيق فى المخالفات المالية التى شابت أعمالها.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأحد، إن تقارير اللجان الفنية التى شكلها وزير الزراعة لفحص ومراجعة الموقف المالى لمشروع المنحة الإماراتية، كشفت عن وجود العديد من المخالفات المالية شابت أعمال تسليم رؤس الماشية بالمحافظات المختلفة وتبديد البعض منها والاستيلاء على قيمتها وبيع البعض الآخر بالأسواق السوداء بالمخالفة لظوابط توزيعها، فضلا عن عدم تحصيل المستحقات المالية لوزارة الزراعة لدى بعض الجهات المستفيدة من المنحة.

وأكد البيان على استمرار الوزارة فى مكافخة الفساد والقضاء عليه فى كافة قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، مشيرا إلى أنه لن يفلت فاسد من المسائلة والعقاب، وسيتم محاسبة كافة المسئولين المتورطين فى شبهات فساد او اهدار للمال العام فى هذا الملف او غيره من الملفات.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أهدت أوائل عام 2014 عدد 100 ألف رأس من الماشية قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باستلام جزء منها وتولت توزيعها على المحافظات المختلفة ليتم بعد ذلك ذبحها وبيع لحومها للجمهور بأسعار مخفضة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك