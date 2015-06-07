وزير الزراعة يحيل ملف مخالفات العجول الإماراتية للنيابة

أمر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بإحالة ملف رسائل الحيوانات الحية الواردة من دولتى أورجواى والبرازيل كمنحة من الإمارات، إلى النيابة الإدارية للتحقيق فى المخالفات المالية التى شابت أعمالها.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأحد، إن تقارير اللجان الفنية التى شكلها وزير الزراعة لفحص ومراجعة الموقف المالى لمشروع المنحة الإماراتية، كشفت عن وجود العديد من المخالفات المالية شابت أعمال تسليم رؤس الماشية بالمحافظات المختلفة وتبديد البعض منها والاستيلاء على قيمتها وبيع البعض الآخر بالأسواق السوداء بالمخالفة لظوابط توزيعها، فضلا عن عدم تحصيل المستحقات المالية لوزارة الزراعة لدى بعض الجهات المستفيدة من المنحة.

وأكد البيان على استمرار الوزارة فى مكافخة الفساد والقضاء عليه فى كافة قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، مشيرا إلى أنه لن يفلت فاسد من المسائلة والعقاب، وسيتم محاسبة كافة المسئولين المتورطين فى شبهات فساد او اهدار للمال العام فى هذا الملف او غيره من الملفات.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أهدت مصر أوائل عام 2014 عدد 100 ألف رأس من الماشية قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باستلام جزء منها وتولت توزيعها على المحافظات المختلفة ليتم بعد ذلك ذبحها وبيع لحومها للجمهور بأسعار مخفضة.

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