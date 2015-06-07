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طالبان بالمنوفية يحرران محضراً لتخلفهما عن الامتحان بعد تغيير اسم مدرسة

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طالبان بالمنوفية يحرران محضراً لتخلفهما عن الامتحان بعد تغيير اسم مدرسة طالبان بالمنوفية يحرران محضراً لتخلفهما عن الامتحان بعد تغيير اسم مدرسة
حرر منذ قليل، طالبان من طلاب الثانوية العامة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، محضرا بسبب تغيير اسم مدرسة الحسينية بالمدينة إلى مدرسة الشهيد طارق محمد، الأمر الذى أدى إلى عدم تمكنهم من حضور اليوم الأول فى امتحانات الثانوية العامة للبحث عن اسم المدرسة الاول.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم مباحث شبين الكوم، يفيد بقيام كل من كمال حمدى جوهر، يوسف إيهاب موسى طاليبن بالثانوية العامة ومقيمين شبرا باص بمركز شبين الكوم، بتحرير محضر، أكدا فيه عدم حضورهما مادة اللغة العربية فى اليوم الأول، وذلك بسبب تغير اسم مدرسة الحسينية بالمدينة إلى مدرسة الشهيد طارق محمد، الأمر الذى أدى إلى عدم تمكنهما من حضور الامتحان للبحث عن اسم المدرسة الأولى تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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