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جامعة القاهرة تعزل أستاذا لاعتدائه جنسيا على طالبة خارج الحرم

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جامعة القاهرة تعزل أستاذا لاعتدائه جنسيا على طالبة خارج الحرم جامعة القاهرة تعزل أستاذا لاعتدائه جنسيا على طالبة خارج الحرم
قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، عزل الدكتور أسامة أباهورعضو هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بالجامعة من الوظيفة، وذلك لثبوت استدراجه إحدى الطالبات بمرحلة الدراسات العليا بالكلية خارج أسوار الجامعة والاعتداء الجنسى عليها.

وأكدت الجامعة، حسب بيان إعلامى لها اليوم، أنها أحالت عضو هيئة التدريس المشار إليه إلى التحقيق وأوقفته عن العمل فور علمها بالواقعة، وانتهى التحقيق إلى إحالته لمجلس التأديب الذى أصدر قراره بعزل عضو هيئة التدريس من الوظيفة، فضلا عن إبلاغ النيابة بالواقعة باعتبارها جريمة جنائية.

وقالت الجامعة إن سيف القانون سيطال بكل حسم وبدن تفرقة، من يخالف القانون ولوائح الجامعة وتقاليدها، حيث أكد الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، أن لدى جامعة القاهرة منظومة قانونية لمواجهة هذه الأفعال.

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