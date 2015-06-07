أولياء أمور أمام المدارس: "مادام الامتحان اتسرب يبقى الطلبة كلها تنجح"

طالب أحد أولياء الأمور ويدعى الحاج "محمد"، وزارة التربية والتعليم بعد تدوال ورقة تزعم أنها اختبار مادة اللغة العربية قائلا: "مادام الامتحان اتسرب يبقى الطلبة كلها تنجح، أنا بنتى متقعدش تذاكر طول الليل والنهار عشان واحد فاشل يجيب مجموع أحسن منها".

وتابعت إحدى السيدات أمام مدرسة نبوية موسى للثانوية بنات بمدينة نصر: "حسبى الله ونعم الوكيل تعب عيالنا بيضيع، وفى الآخر يلغوا الامتحان، وتعب وفلوس السنة تروح علينا"، وأشارت أخرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "الوزارة لازم تعمل حاجة والمراقبين هم المسئولين عن اللى بيحصل".

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