أولياء أمور أمام المدارس: "مادام الامتحان اتسرب يبقى الطلبة كلها تنجح"

طالب أحد أولياء الأمور ويدعى الحاج "محمد"، وزارة التربية والتعليم بعد تدوال ورقة تزعم أنها اختبار مادة اللغة العربية قائلا: "مادام الامتحان اتسرب يبقى الطلبة كلها تنجح، أنا بنتى متقعدش تذاكر طول الليل والنهار عشان واحد فاشل يجيب مجموع أحسن منها".إعلان - Ads إعلان - Ads
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وتابعت إحدى السيدات أمام مدرسة نبوية موسى للثانوية بنات بمدينة نصر: "حسبى الله ونعم الوكيل تعب عيالنا بيضيع، وفى الآخر يلغوا الامتحان، وتعب وفلوس السنة تروح علينا"، وأشارت أخرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "الوزارة لازم تعمل حاجة والمراقبين هم المسئولين عن اللى بيحصل".
>- تداول صورة لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة بعد دقائق من بدء اللجان
>
- نصف مليون طالب ثانوى"نظام حديث" بالجمهورية يبدأون امتحان العربى
>
- تفتيش طلاب الثانوية بلجنة المنيرة باستخدام العصا الإلكترونية
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