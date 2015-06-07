تداول أوراق إجابة لامتحان فيزياء الثانوية الأزهرية على مواقع التواصل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أوراق إجابة لأسئلة امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمى للثانوية الأزهرية، الذى بدأ صباح اليوم الأحد.

جدير بالذكر أن صفحات على موقع التواصل الاجتماعى متخصصة فى تسريب الامتحانات نشرت ورقة الأسئلة بعد مرور خمسين دقيقة على الامتحان.

- تداول ورقة امتحان الفيزياء للثانوية الأزهرية على مواقع التواصل