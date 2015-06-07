«كهرباء دبي» تشرف على إنجاز المرحلة الثانية لـ«سكادا»

شارفت هيئة كهرباء ومياه دبي على إنجاز المرحلة الثانية من «نظام الإشراف على التحكم وجمع البيانات» (سكادا SCADA)، في المبنى المستدام بالقوز، والذي سيمكنها من المراقبة والتحكّم بشبكة توزيع المياه الخاصّة بإمارة دبي على طول خط شبكة أنابيب نقل وتوزيع المياه ومحطات وخزّانات الضخ المتعدّدة التي تمتد على أكثر من 2500 كم.

يأتي هذا الإنجاز تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخطة دبي 2021 والرامية إلى جعل دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة ومستدامة في مواردها، وتحقيقاً لاستراتيجية الهيئة المتمثلة في تأسيس بنية تحتية ذكية وفعالة وتبني أفضل الممارسات مع التركيز بصورة رئيسيّة على الارتقاء بخدمة المتعاملين.

تقنية متطورة

ويشتمل المشروع على تقنية متطوّرة من خلال شبكة فقرية لنقل المعلومات الرقمية بألياف بصرية، بالإضافة إلى شبكة اتصالات لاسلكية تربط أكثر من 450 وحدة تحكم طرفية (RTU) بمركز التحكم بنظام سكادا، ما يتيح قياس مختلف البيانات في الشبكة.

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـــهيئة كهرباء ومياه دبي إن النظام الجديد يتماشى مع رؤيتنا الرامية لأن نصبح مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، لاسيما وأنه سيضمن أرقى المعايير العالميّة في المراقبة والتحكّم بشبكة توزيع المياه وتقديم خدمات عالمية المستوى لمواكبة شتى متطلبات المتعاملين، حيث نعمل على توفير إمدادات آمنة ومستقرة من الكهرباء والمياه وفق أعلى مستويات الجودة.

ويمثل «نظام الإشراف على التحكم وجمع البيانات» (سكادا)، في المبنى المستدام في القوز للتحكم دليلاً واضحاً على التزامنا الراسخ بتبوؤ مكانة رائدة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والتميّز في العمليات.

المرحلة الثانية

ونوّه إلى أن الهيئة تقوم خلال المرحلة الثانية بتشغيل مركز تحكم جديد لحالات الطوارئ (SCADA Emergency Center)، بالإضافة إلى نظام إدارة هيدروليكي متصل بنظام التحكم SCADA على مدار الساعة، ونظام مــحاكاة للواقع لتدريب موظفي التشغيل والمهندسين على إدارة النظام بأعلى مستوى من الفاعلية.

وأضاف أن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى الارتقاء ببنيتها التحتية مع التركيز بصورة خاصة على تحسين خدمة المتعاملين وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وسيؤدي مركز التحكم الجديد دوراً محورياً في الدفع بقدرة الهيئة على تعزيز المراقبة والاستجابة السريعة لأي طارئ قد تتعرض له منظومتنا في مختلف أنحاء الإمارة، وسيكفل أن تعمل أنظمتنا وفق أعلى مستويات الجودة لضمان استدامة إمدادات المياه.