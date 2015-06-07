مدير يوفنتوس يتحدث عن مصير بوجبا وتيفيز وبيرلو بعد نهائي الأبطال

تحدث بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي عن مصير ثلاثي الفريق أندريا بيرلو، بول بوجبا وكارلوس تيفيز بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني يوم السبت.

وأكد ماروتا أن النادي لا يريد التخلي عن نجم وسطه الشاب بول بوجبا، وهو نفس الأمر بالنسبة للمايسترو أندريا بيرلو. أما تيفيز، فلم يتحدد مصيره بعد في ظل رغبته في العودة لفريقه السابق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وخسر يوفنتوس نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة 3-1 بمباراته الأخيرة في موسم طويل وشاق توج فيه بالثنائية المحلية.

وقال ماروتا لشبكة (سكاي سبورت) عقب المباراة:"أهنيء الفريق والمدرب ماسيميليانو أليجري، لأن هذا المردود كان الأخير لموسم استثنائي. لعبنا بشرف أمام خصم قوي جدا".

وأضاف "أتمنى ألا يغادر بيرلو الفريق، فهو أيقونة بالكرة الإيطالية، وأصبح أيقونة ليوفنتوس أيضا. الآن الموسم انتهى، من الغد سنبدأ الجلوس مع اللاعبين المحتمل رحيلهم عن النادي".

وأردف "ليس من السهل أن تجد بديلا لبيرلو. لدينا لاعبين انتقائيين مثل كلاوديو ماركيزيو، وأليجري قادر على إيجاد حلول أخرى. وبالنسبة لتيفيز، رغبة اللاعب هي الحاسمة في هذه المواقف، سنجلس معه لنعلم ماذا يريد. لدينا احترام كبير له، ونريد الإبقاء عليه. نتمنى أن تكون رغبته هي البقاء، لكن علينا الاستعداد لأي شيء. لقد أعطى الكثير ليوفنتوس وأتمنى استمراره".

وتابع "بوجبا وضعه مختلف. لديه عقد أطول، ويتطور من سنة لأخرى. في هذه الحالة رغبة النادي هي المتحكمة في الأمر. لا نريد بيعه ولا توجد مفاوضات من الأساس".

وكان بيرلو قد صرح من قبل أن نهائي الأبطال قد يكون الأخير له مع يوفنتوس وأنه لا يستبعد اللعب في الدوري الأمريكي.

وبالنسبة لتيفيز، فلقد أشارت تقارير صحفية من قبل إلى رغبة اللاعب في العودة لبوكا جونيورز وأن الموسم الحالي قد يكون الأخير له بقميص البيانكونيري.

وأصبح الحفاظ على بوجبا أمرا صعبا بالنسبة ليوفنتوس بعد ارتفاع سعره بسبب تألقه اللافت للنظر هذا الموسم الذي جعل كبرى الأندية الأوروبية ترغب في ضمه.