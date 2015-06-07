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مدير أمن شمال سيناء يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة بالعريش

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تفقد اللواء على العزازى، مدير أمن شمال سيناء، تأمين لجان الثانوية العامة، ورافق مديرالأمن عدد من قيادات المديرية، واطمأن على إجراءات التأمين التى تنفذها قوات أمنية خاصة لحماية اللجان.

وقال العزازى، إنه تم فرض تأمين تام على اللجان لمنع تسلل أى عناصر إليها، كما فرضت حراسات أمنية حول محيط اللجان ونشرت مدرعات وفرق للكشف عن المفرقعات حول مقرات اللجان.

وقال حسن حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء لم تتلق أى شكاوى حتى اللحظة، مشيرا إلى وصول أوراق الأسئلة وانطلاق الامتحانات فى اللجان والتى يؤديها 2235 طالبا وطالبة، موزعين على 9 لجان، مُقَسّمة إلى 4 لجان فى مدينة العريش، ولجنة فى الشيخ زويد، ولجنة فى رفح، و3 لجان بمركز بئر العبد.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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