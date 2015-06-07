الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة والقاهرة 35

يتوقع خبراء الأرصاد الجويه، ان يشهد اليوم الاحد، ارتفاع تدريجي في درجات الحراره؛ ليسود طقس معتدل علي السواحل الشماليه، مائل للحراره علي الوجه البحري والقاهره، شديد الحراره علي جنوب البلاد.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا .. وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة, كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية تكون متكاثرة غربا والرياح أغلبها جنوبية خفيفة إلى معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة وعلى شمال الصعيد وعلى البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة, وإرتفاع الموج بهما من مترين إلى ثلاثة أمتار, والرياح على البحر المتوسط شمالية شرقية أما البحر الأحمر فتكون شمالية غربية.

ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة 23 39 والإسكندرية 21 31 ومطروح 19 28 والأقصر 25 45 وأسوان 29 46

أ ش أ