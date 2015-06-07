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الحكومة السودانية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية اليوم

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الحكومة السودانية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية اليوم الحكومة السودانية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية اليوم
تؤدى السودانية الجديدة اليوم الأحد اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، وكان البشير أصدر الليلة الماضية مراسيم دستورية بتعيين 31 وزيرا و35 وزير دولة فى الوزارة الجديدة ، فضلا عن تعيين خمسة مساعدين.

وأطاح التعديل بوزير الخارجية على كرتى ، ونقل وزير الدفاع واليا للخرطوم، وأصدر البشير مرسومين بتعيين الفريق أول ركن بكرى حسن صالح نائبا أول لرئيس الجمهورية وحسبو محمد عبد الرحمن نائبا للرئيس ، وتعيين محمد الحسن نجل زعيم الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل محمد عثمان الميرغنى مساعد أول له ، وتعيين أربعة مساعدين آخرين، وتم اختيار الفريق أول مصطفى عبيد وزيرا مكلفا للدفاع.

وتم الإبقاء على الفريق أول عصمت عبد الرحمن وزيرا للداخلية ، بينما تقلد إبراهيم غندور المساعد السابق للرئيس حقيبة الخارجية خلفا لعلى كرتى ، الذى لم يظهر اسمه فى التشكيل الوزارى الجديد.

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مصر 365

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