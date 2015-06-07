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مساعد رئيس السودان:التعديل الوزارى الجديد استبعد غالبية الوجوه القديمة

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مساعد رئيس السودان:التعديل الوزارى الجديد استبعد غالبية الوجوه القديمة مساعد رئيس السودان:التعديل الوزارى الجديد استبعد غالبية الوجوه القديمة
أكد مساعد الرئيس السودانى فى الجديدة إبراهيم محمود- نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" بالبلاد- أن التعديل الوزارى الذى أجراه الرئيس عمر البشير ليل أمس ضم وجوها شبابية، واستبعدت منه غالبية الوجوه القديمة التى ظلت تتنقل بين الحكومات السابقة.

وقال حامد- فى تصريحات صحفية اليوم الأحد- إنه تم التوافق مع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الحكومة الجديدة والتفاهم معها فى كيفية إدارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن نسبة مشاركة الأحزاب الأخرى فى الحكومة بلغت 30%، لافتا إلى خروج كل الوزراء الذين قضوا فترات طويلة فى الحكومات السابقة، بجانب إعفاء كل ولاة الولايات باستثناء ثلاثة فقط.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير- رئيس حزب المؤتمر الوطنى الحاكم- قد أصدر ليل السبت، مراسيم دستورية، بتشكيل الحكومة الجديدة التى تألفت من 31 وزيرا و36 وزير دولة، وحوت بعض المفاجآت وأزاحت غالبية الحرس القديم، وأعفت جميع ولاة الولايات باستثناء ثلاثة.
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مصر 365

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