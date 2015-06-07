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قناصة داعش يقتلون ستة عراقيين غرب كركوك

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قناصة داعش يقتلون ستة عراقيين غرب كركوك قناصة داعش يقتلون ستة عراقيين غرب كركوك
أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الاحد مقتل رجلين مسنين وامرأة وثلاثة اطفال بنيران قناصة تنظيم (داعش) قرب قضاء الحويجة غربى كركوك 250 كم شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)إن عشرات الأسر بدأت تفر من قضاء الحويجة بسبب رفضها وجود تنظيم داعش فى مناطقهم وخوفا من عمليات القصف لطيران التحالف الدولى والتى كان اخرها قصف معمل تفخيخ الاسبوع الماضى ما أدى الى احداث دمار هائل بالقضاء .

وأضاف أن عمليات الهروب تمر باتجاه الطريق المؤدى الى قوات الحشد الشعبى بناحية العلم عبر جبال حمرين ليلا وسيرا على الاقدام وبمسافة ثمانى ساعات سير .

وأكد أن داعش وضع كمائن داخل سلسلة مرتفعات حمرين وقناصة لقتل الهاربين خاصة من الشبان حيث قتلوا فجر اليوم رجلين مسنين وامرأة وثلاثة اطفال عن طريق القناصة ، يذكر أن مناطق جنوبى كركوك وغربها تخضع لسيطرة داعش منذ العاشر من يونيو الماضى .

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