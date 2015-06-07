وزير الخارجية التشيكى يصل إلى قطاع غزة

وصل وزير الخارجية التشيكى "لومبومير زاورالك" إلى قطاع غزة صباح اليوم الأحد، عبر معبر بيت حانون "إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع.

وقال المكتب الإعلامى لوزارة الداخلية بغزة، فى بيان مقتضب، إن وزير الخارجية التشيكى وصل صباح اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.

وزادت فى الآونة الأخيرة زيارات المسئولين والدبلوماسيين الأوروبيين إلى غزة، وكان آخرها زيارة وزير الخارجية الألمانى "فرانك فالتر شتاينماير" إلى القطاع الأسبوع الماضى.

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