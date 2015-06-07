وزير الزراعة يأمر بإحالة ملف العجول الإماراتية للنيابة الإدارية

أمر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإحالة ملف رسائل الحيوانات الحية الواردة من دولتي أورجواى والبرازيل كمنحة من الإمارات إلى النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المالية التي شابت أعمالها.

وقالت الوزارة في بيان، أن تقارير اللجان الفنية التي شكلها وزير الزراعة لفحص ومراجعة الموقف المالى لمشروع المنحة الاماراتية كشفت عن وجود العديد من المخالفات المالية شابت أعمال تسليم رؤوس الماشية بالمحافظات المختلفة وتبديد البعض منها، والاستيلاء على قيمتها، وبيع البعض الاخر بالأسواق السوداء بالمخالفة لظوابط توزيعها، فضلا عن عدم تحصيل المستحقات المالية لوزارة الزراعة لدى بعض الجهات المستفيدة من المنحة.

وأكد البيان على استمرار الوزارة في مكافخة الفساد والقضاء عليه في كافة قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، مشيرا انه لن يفلت فاسد من المسائلة والعقاب، وسيتم محاسبة كافة المسئولين المتورطين في شبهات فساد او اهدار للمال العام فى هذا الملف او غيره من الملفات.

وكانت دولة الامارات العربية المتحدة أهدت مصر أوائل عام 2014 عدد مائة ألف رأس من الماشية قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باستلام جزء منها وتولت توزيعها على المحافظات المختلفة ليتم بعد ذلك ذبحها وبيعها لحومها للجمهور بأسعار مخفضة.