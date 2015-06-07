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الطيران الاسرائيلي يشن غارة على موقع للمقاومة شمال قطاع غزة

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الطيران الاسرائيلي يشن غارة على موقع للمقاومة شمال قطاع غزة الطيران الاسرائيلي يشن غارة على موقع للمقاومة شمال قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، غارة على موقع للمقاومة شمال قطاع غزة ردًا على سقوط صاروخ، مساء أمس السبت، على مدينة عسقلان الساحلية جنوب إسرائيل.

وذكرت مصادر محلية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية من طراز “إف16″ قصفت موقع “فلسطين” التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بلدة “بيت لاهيا” شمال قطاع غزة بصاروخين على الأقل.

وأضافت أن القصف أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة فى الموقع دون وقوع إصابات فى صفوف المواطنين الفلسطينيين، وتزامن القصف مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى بمختلف أنواعه فى أجواء قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت عن سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة قرب مدينة عسقلان الساحلية شمالى القطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جماعة سلفية تطلق على نفسها “سرية الشيخ عمر حديد ـ بيت المقدس” فى قطاع غزة قد تبنت إطلاق الصاروخ على عسقلان.

وكانت الجماعة ذاتها قد تبنت فى بيانين منفصلين إطلاق صاروخ على مدينة أسدود الساحلية التى تبعد نحو 40 كم عن القطاع يوم 26 مايو الماضى، وإطلاق 3 صواريخ على عسقلان ومجلس مستوطنات “شاعر هنيغيف” بالنقب الغربى فى الثالث من الشهر الجارى، ورد الجيش الإسرائيلى على ذلك بشن سلسلة هجمات على مواقع للمقاومة الفلسطينية فى مختلف أنحاء قطاع غزة.

وقالت الجماعة غير المعروفة والتى تتعاطف مع تنظيم داعش الإرهابى، إن إطلاق الصواريخ يأتى انتقامًا لقيام حركة حماس بقتل أحد أنصارها فى تبادل لإطلاق النار فى مدينة غزة، وردًا على الحملة التى تشنها حماس ضد عناصر التيار السلفى بالقطاع.

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