سرطان الدم ينهي حياة «الرجل الدمية»

توفي البرازيلى سيلسو سانتبانس، عن عمر لم يتجاوز 20 عاماً بسبب مرض سرطان الدم، حيث لم يصمد سيلسو سوى 5 أشهر أمام المرض الذى ظهر مع العدد الكبير من عمليات التجميل التي أجراها فى سن مبكرة.

فبعد أن فاز بمسابقة لعرض الأزياء فى الـ16 من عمره، بدأ هوسه بالجمال ليقضى بعد ذلك أربعة أعوام فى عمليات التجميل.