سرطان الدم ينهي حياة «الرجل الدمية»

توفي البرازيلى سيلسو سانتبانس، عن عمر لم يتجاوز 20 عاماً بسبب مرض سرطان الدم، حيث لم يصمد سيلسو سوى 5 أشهر أمام المرض الذى ظهر مع العدد الكبير من عمليات التجميل التي أجراها فى سن مبكرة.
فبعد أن فاز بمسابقة لعرض الأزياء فى الـ16 من عمره، بدأ هوسه بالجمال ليقضى بعد ذلك أربعة أعوام فى عمليات التجميل.
أنفق سيلسو حوالى 30 ألف إسترلينى من أجل الوصول لشكل دمية، حيث أنه تربى وأمامه رف ملىء بالدمى واعتاد والداه على إخباره أنه يشبه الدمى فقرر أن يشبه الدمى بشكل كامل.
بدأت شهرة سيلسو من خلال ظهوره فى برنامج محلى ببلدته سان باولو، أصبح بعدها يتقاضى 10 آلاف إسترلينى لأى ظهور له كشخصية عامة.